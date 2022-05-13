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«Челси» рассматривает полузащитника ПСВ Сангаре в качестве альтернативы Райсу

Покупка ивуарийского футболиста обойдется команде АПЛ значительно дешевле, чем трансфер англичанина.
13 мая 2022 13:19
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре входит в сферу интересов «Челси».

Как сообщает The Mirror, руководство лондонского клуба считает, что 24-летний ивуариец является хорошей альтернативой хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу. Ранее появилась информация, что «молотобойцы» надеются заработать на продаже своего игрока около 120 миллионов евро.

Что касается Сангаре, то команда из Эйндховена согласится отпустить футболиста ближайшим летом за сумму в 35 миллионов евро.

Напомним, что Сангаре выступает за ПСВ с сентября 2020 года. Всего в составе нидерландского клуба он отыграл 87 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

источник: The Mirror
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Покупка ивуарийского футболиста обойдется команде АПЛ значительно дешевле, чем трансфер англичанина.
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