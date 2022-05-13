Форвард «Ливерпуля» Салах назвал себя лучшим игроком мира на своей позиции

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что ни один футболист в мире не сможет сравниться с его уровнем игры на своей позиции в атаке.

Отметим, что 29-летний форвард присоединился к составу «мерсисайдцев» в июле 2017 года. С тех пор он забил 155 голов и сделал 63 результативных передачи в 251 проведенном матчей.

– Сравнивая меня с любым игроком мира на моей позиции, то можно сделать вывод, что я лучший. Я постоянно сконцентрирован на своей работе во время тренировок и делаю все возможное, чтобы продолжать прогрессировать. Статистика может лучше все доказать правоту моих слов, – цитирует Салаха beIN Sports.

Добавим, что в сезоне-2021/22 на счету футболиста из Египта 30 забитых мячей и 16 ассистов в 48 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 86 очков в 36 турах.

Что касается Лиги чемпионов, то 28 мая подопечные Юргена Клоппа сыграют в финале турнира с «Реалом».