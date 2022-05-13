«Спартак» – хозяин финала БЕТСИТИ – Кубка России в «Лужниках»!

По результатам жеребьевки, им стала команда «Спартак». В копилке «красно-белых» – приятный бонус к столетию клуба.

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров, после того как вытянул победный шар из корзины, заявил, что, по-большому счету, для него как для футболиста не принципиально, кто будет хозяином. Но, безусловно, приятно, что «Спартак» будет определять цвет формы.

А легендарный тренер Олег Романцев, посол Кубка России, напомнил всем, что «Лужники» всегда был «спартаковским» стадионом. Бывший наставник «красно-белых» попросил «Динамо» не обижаться, но «судьба так сложилась».

Добавим, финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.