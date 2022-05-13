Лаксальт выразил уверенность в том, что у Захаряна есть все возможности заиграть в топ-чемпионате

Левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил шансы своего партнера по команде, хавбека Арсена Захаряна, оказаться в одном из европейских клубов.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 18-летнему футболисту со стороны нескольких команд АПЛ.

– Это очень талантливый игрок и хороший человек, приятный одноклубник. У него есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате, но на данный момент он развивается в «Динамо», и мы помогаем ему становиться сильнее. Все зависит от него самого, – цитирует Лаксальта Sport24.ru.

Напомним, что Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. Всего в составе бело-голубых он провел 44 матча, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

За сборную России полузащитник отыграл четыре встречи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.