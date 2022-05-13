«Сочи»: Действия УЕФА в отношении российских клубов по сути своей являются дискриминационными

«Сочи» на своем официальном сайте опубликовал заявление клуба в связи с продлением отстранения российских клубов от еврокубков со стороны УЕФА.

Ранее стало известно, что ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на соответствующее решение УЕФА.

– Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку Футбол перестает быть доступным для всех, – говорится в заявлении клуба.

При этом в стане сочинцев выразили надежду, что CAS примет решение, которое «будет соответствовать спортивным ценностям и духу соревнований по футболу».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Сочи» занимает третье место место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 28 встречах. Идущее вторым «Динамо» опережает сочинцев лишь по дополнительным показателям.

Сегодня, 13 мая, подопечные Владимира Федотова сыграют дома против «Нижнего Новгорода» в матче 29-го тура.