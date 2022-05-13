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Форвард ЦСКА Шкурин не вернется в расположение московского клуба этим летом

Белорусский футболист продолжит выступать за «Ракув» до конца декабря 2022 года.
13 мая 2022 14:41
автор: Владислав Корегин

Руководство ЦСКА не рассматривает вариант с возвращением в команду нападающего Ильи Шкурина по окончании текущего сезона.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 22-летний белорус, выступающий за «Ракув» на правах аренды до конца этого года, останется в польском клубе и не будет досрочно отозван. Также отмечается, что у поляков есть возможность выкупить права на игрока.

Напомним, что Шкурин пополнил состав ЦСКА в январе 2020 года. Всего за красно-синих он отыграл 19 матчей, забив три гола. Его контракт с московской командой рассчитан до 30 июня 2024-го.

В нынешнем сезоне на счету форварда две проведенных встречи в составе «Ракува», в которых он не отличился результативными действиями.

источник: «Метарейтинг»
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