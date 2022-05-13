В КДК РФС подтвердили, что Шварц получил дисквалификацию по итогам игры «Крылья Советов» – «Динамо»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какое решение комитет принял на прошедшем заседании по итогам матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Динамо» (5:2).

Отметим, что после финального свистка наставник московской команды Сандро Шварц получил красную карточку от главного арбитра Василия Казарцева.

– Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики. КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру, – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом, немецкий специалист не сможет руководить командой в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится завтра, 14 мая.

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. В последних трех встречах чемпионата бело-голубые потерпели три поражения.