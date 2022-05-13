Юрист Тимчук уверен, что CAS не удовлетворит апелляцию российских клубов

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук не думает, что CAS встанет на сторону российских клубов при рассмотрении апелляции «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА на решение об отстранении.

«РФС обжаловал указанное решение в CAS, но CAS отклонил жалобу, указав, что решение принято для обеспечения целостности соревнований. Ряд стран отказался играть с Россией, и соблюдение спортивного принципа, по мнению CAS, было бы невозможно. Ситуация с российскими клубами в целом аналогична», - приводит слова Тимчука «Лента.ру».

Добавим, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА на данный момент занимают первые четыре места в РПЛ, которые должны давать путевки в еврокубки.