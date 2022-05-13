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Романцев считает, что болельщиков лишают зрелища, вводя fan-ID

Ряд фанатских объединений бойкотируют матчи команд из-за нового законопроекта.
13 мая 2022 15:37
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал закон, обязывающий с 1 июня оформлять «паспорт болельщика» для посещения спортивных мероприятий.

«Считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками. Кто принимал, Государственная дума? Больше заниматься им нечем? Лучше бы они делами государственными занимались. Люди требуют хлеба и зрелищ всего-навсего. Лишать зрелища, я считаю, неправильно», - приводит слова Романцева RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

источник: «RT на русском»
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