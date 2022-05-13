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Де Брейне и Салах претендуют на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона-2021/22

Гвардиола и Клопп поборются за приз лучшему тренеру сезона в лиге.
13 мая 2022 15:44
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, кто из футболистов вошел в список номинантов на приз лучшему игроку лиги по итогам текущего сезона.

Отмечается, что на победу претендуют восемь игроков, а именно: защитники Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»), полузащитники Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»), а также форварды Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»).

Также АПЛ объявил шорт-лист специалистов, претендующих на приз лучшего тренера сезона. Речь идет о таких наставниках, как Томас Франк («Брентфорд»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Патрик Виейра («Кристал Пэлас»).

По информации источника, победители в данных номинациях будут определены по итогам голосования, в котором примут участие капитаны всех 20 команд АПЛ, болельщики и эксперты.

источник: АПЛ
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