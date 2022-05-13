Бензема вышел на второе место по количеству голов за мадридский «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема поразил ворота «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Таким образом, французский нападающий вышел на второе место по количеству голов за «сливочных», сравнявшись с легендарным форвардом Раулем Гонсалесом. У обоих – по 323 мяча.

Лучшим бомбардиром в истории «бланкос» является португалец Криштиану Роналду, выступавший в Мадриде с 2009 по 2018 год. В его активе 450 голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продлить контракт с 34-летним Бензема до 2024 года.