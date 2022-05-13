«Реал» продлит контракт с Бензема

Капитан мадридского «Реала» Карим Бензема может продлить контракт с испанским клубом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По его данным, руководство «сливочных» готовит новый контракт для 34-летнего футболиста. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, текущий договор игрока рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне Бензема отыграл во всех турнирах 44 матча и забил 44 гола. Также на его счету 15 голевых передач. Он помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и выйти в финал Лиги чемпионов.