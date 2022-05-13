Гендиректор «Севастополя» опроверг слухи о том, что клуб отправит заявку на вступление в РФС

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб планирует отправить повторную заявку на вступление в РФС.

Ранее стало известно, что по окончании текущего сезона команда заинтересована в отправке еще одной заявки. Первый запрос крымчан остался без официального ответа РФС.

– Я не владею такой информацией. Об этом ничего не слышал, и не знаю. Надо спрашивать тех, кто дает подобные комментарии, – цитирует Чалого Sport24.ru.

Напомним, что весной этого крымские клубы вновь активизировали процессы по интеграции в российский футбол. От их руководителей поступали разные предложения по формату участия местных команд в чемпионате России, в основном, в составе ФНЛ и ФНЛ-2.