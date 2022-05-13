Геннадий Орлов: К сожалению для «Спартака», «Спартак» – не конкурент для «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Спартак» и «Зенит». По его словам, московский клуб серьезно уступает питерцам и не в состоянии конкурировать с командой Сергея Семака

«Лучший матч «Зенит» – «Спартак» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1… К сожалению для «Спартака», «Спартак» – не конкурент для «Зенита», – сказал Орлов в эфире ГСО-чата.

Напомним, 15 мая «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ. К слову, в этом сезоне питерцы досрочно стали чемпионами страны, а красно-белые занимают девятое место, набрав 37 очков.