Перишич согласовал условия личного контракта с «Челси»

Фланговый полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить свою карьеру в «Челси».

Как утверждает Sport Mediaset, руководство лондонского клуба достигло договоренности с 33-летним хорватом по поводу деталей личного контракта. Ожидается, что футболист перейдет в стан «аристократов» летом 2022 года на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что «Интер» не может согласовать с Перишичем условия нового соглашения. «Нерадзурри» предложили игроку контракт на два года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Однако полузащитник настаивает на трехлетнем сотрудничестве с более высокой зарплатой.

В нынешнем сезоне Перишич забил девять голов и отдал восемь результативных передач в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах.