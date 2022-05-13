Миллер позволил Орлову рассказать, как Семака назначали главным тренером «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как четыре года назад руководство «Зенита» решилось назначить Сергея Семака на пост главного тренера команды.

«Кстати, любопытный момент! Алексей Миллер… Я его даже спросил, дает ли он добро, чтобы я это рассказал. Он сказал: «Да». Так вот, он был единственным на совете директоров, кто назвал фамилию Семака… Там предлагали Адвоката, кого-то еще… Сарри, к которому ездили даже в Италию! А Миллер сказал: «Вы посмотрите, как болельщики поддерживают Семака. Возьмем его». И вот его взяли. Выбор был правильный!», - приводит слова журналиста «ГСО-чат».

Напомним, в текущем сезоне «Зенит» под руководством Семака выиграл четвертое подряд золото чемпионата России.

В настоящее время все российские клубные и национальные команды отстранены от медународных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Накануне стало известно, что «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и другие команды подали иски в CAS с требованиями снять запрет на выступление клубов в еврокубках.