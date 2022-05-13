Волейболист Спиридонов признался, что не собирается на матч «Спартак» - «Зенит»

Российский волейболист Алексей Спиридонов, известный по своим симпатиям к футбольному московскому «Спартаку», объяснил, почему не планирует посещать матч красно-белых против «Зенита».

«Зениту» вообще ничего не надо, а «Спартак» будет беречь игроков на финал Кубка России с «Динамо». Нам по барабану будет это питерское дерби двух столиц. Ажиотажа и агрессивной игры я не ожидаю. Скатают ничейку, или кто-то победит 1:0.

Поэтому я даже не пойду на этот матч, жду, когда откроется продажа билетов в «Лужники», - приводит слова Спиридонова «РИА Новости».

Добавим, что встреча 29-го тура между москвичами и питерцами пройдет 15 мая в столице. Начало в 16.30 по московскому времени.

«Зенит» за несколько туров до конца гарантировал себе чемпионство. «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, готовясь к финалу Кубка страны против «Динамо».