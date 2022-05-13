Алексей Сафонов: В ЦСКА забивать некому – Заболотный просто тень форварда

Мы попросили поклонника ЦСКА футбольного функционера Алексея Сафонова поделиться мнением о причинах кризиса армейского клуба.

- Команда попала в яму, прежде всего, легионеры попали в функциональную яму, они не проходили предсезонку, - говорит Сафонов. – Легкость прошла. Да и забивать некому – Заболотный просто тень форварда. Вроде игрок сборной считается, но по сегодняшней игре он не соответствует уровню ЦСКА. Единственное светлое пятно – Ушаков. Нравится мне, как играет этот молодой парень.