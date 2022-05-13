Силкин - о матче «Локомотив» - «Динамо»: Это дерби, результат непредсказуем

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между бело-голубыми и «Локомотивом».

«Победа над «Аланией» в Кубке и выход в финал перед игрой с «Локомотивом» не имеют никакого значения. Кубок России - это совсем другой турнир. Игра с «Локомотивом» очень важна в плане распределения мест. Чтобы остаться на втором месте «Динамо» нужно выигрывать.

Последние игры «Локомотив» воспрял и выглядел довольно неплохо, тем более в строй вернулся Антон Миранчук. Это московская игра, дерби - результат непредсказуем», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 14 мая на домашней арене железнодорожников. Начало матча в 16.30 по московскому времени.

Перед матчем «Динамо» с 52 очками занимает второе место, однако вровень с ним идет и «Сочи». «Локомотив» с 44 очками шестой, но имеет шансы на попадание в четверку.

29 мая динамовцы в финале Кубка России сыграют со «Спартаком».