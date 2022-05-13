«Сочи» – «Нижний Новгород». Стартовые составы

«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 13 мая, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Сочи»: Адамов, Макарчук, Терехов, Дркушич, Родриго, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Юсупов, Жоаозиньо, Кассьерра.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» опережает команду Владимира Федотова лишь по дополнительным показателям. Что касается нижегородцев, то подопечные Александра Кержакова идут 11-ми (29 очков).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Нижнего Новгорода» – 1:0.