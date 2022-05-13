ЦСКА готов к продаже полузащитника Сигурдссона летом 2022 года

Атакующий полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий за «Венецию» на правах аренды, покинет состав армейского клуба по окончании текущего сезона.

Согласно данным портала «Метарейтинг», руководство красно-синих не заинтересовано в продолжении трудового сотрудничества с 22-летним исландцем и готово рассмотреть предложения по футболисту в летнее трансферное окно.

Напомним, что Сигурдссон перешел в ЦСКА из «Норчепинга» в августе 2018 года за четыре миллиона евро. С тех пор он принял участие в 87 матчах армейцев во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Сигурдссон провел за «Венецию» 11 встреч, не отличившись голевыми действиями.