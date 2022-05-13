Стало известно, приедет ли Каррера на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил о возможном посещении финала Кубка России с московским «Динамо».

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», – сказал Каррера «Чемпионату».

Напомним, матч «Спартак» – «Динамо» состоится 29 мая и пройдет в «Лужниках».

Что касается Карреры, то ранее итальянец заявил о готовности вернуться в столичный клуб. Напомним, он работал с командой в период с 2016 по 2018 год, выиграв титул чемпиона РПЛ, а также Суперкубок страны.