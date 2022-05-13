Мостовой уверен в том, что «Спартак» не пропустит семь голов в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу матча 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.