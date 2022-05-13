Президент «Баварии» заявил, что Левандовски останется в клубе как минимум до конца сезона-2022/23

Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил о том, что нападающий Роберт Левандовски останется в составе клуба на следующий сезон.

Ранее появилась информация, что польский футболист не намерен продлевать действующий контракт с мюнхенцами, рассчитанный до лета 2023 года.

– У Роберта контракт с «Баварией» до июня 2023 года, и он его выполнит, – приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 373 матча, забил 343 гола и отдал 72 результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.