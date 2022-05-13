Червиченко объяснил, почему Зарема Салихова недовольна назначением Иванова на матч с «Зенитом»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал опасения Заремы Салиховой по поводу назначения Сергея Иванова главным арбитром центрального матча 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом».

«Она действует на опережение. На всякий случай всем напихивает, чтобы потом говорить: «Вот видите, я же говорила». Сейчас матчи «Спартака» вызывают столько рыданий и истерик. Думаю, никто не захочет брать на себя лишнюю ответственность, тем более в конце сезона и в матче, который вообще ничего не решает», - приводит слова Червиченко «Спорт день за днем».

Напомним, встреча пройдет 15 мая в Москве на домашней арене красно-белых. Начало игры в 16.30 по московскому времени.

«Зенит» досрочно стал чемпионом по итогам 27-го тура, «Спартак» занимает девятое место.