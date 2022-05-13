«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и вышел на второе место в РПЛ

Футболисты «Сочи» разошлись миром с игроками из «Нижнего Новгорода» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова набрали 53 очка и вышли на второе место в РПЛ. Черноморский клуб сместил с этой позиции московское «Динамо», у которого игра в запасе.

Что касается нижегородцев, то команда Александра Кержакова расположилась на 11-й строчке, добыв 30 очков.

21 мая «Сочи» сыграет с «Динамо», а «Нижний Новгород» в тот же день примет «Зенит».

РПЛ. 29-й тур

«Сочи» – «Нижний Новгород» – 0:0

«Сочи»: Адамов, Маргасов, Терехов, Дркушич, Родригао, Макарчук (Заика, 72), Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо (Бурмистров, 45), Кассьерра (Мелкадзе, 72).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов (Кечкеш, 81), Гоцук, Масоэро, Каккоев (Миладинович, 82), Стоцкий (Юлдошев, 72), Шарипов, Калинский, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Предупреждения: Эннин (45), Юсупов (60), Юлдошев (75), Гойло (90).

Удаление: Эннин (47).