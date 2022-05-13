Петржела не уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в 29-м туре РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий перед матчем против «Спартака» в 29-м туре РПЛ.

«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак, но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этом матче, потому что «Зенит» уже стал чемпионом, такие игры не имеют смысла», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, питерцы досрочно выиграли титул РПЛ, а команда Паоло Ваноли занимает девятое место, набрав 37 очков.

Матч с «Зенитом» красно-белые проведут 15 мая на домашней арене. Встреча начнется в 16.30 по Москве.