ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Малком и Клаудинью могут покинуть «Зенит»

Агент футболистов не смог сказать что-либо по поводу их будущего
13 мая 2022 22:04
автор: Александр Шульгин

Агент бразильских футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудинью - Луис Фернандес Гарсия высказался по поводу их будущего в составе сине-бело-голубых.

«Останутся ли Малком и Клаудиньо в «Зените»? По-прежнему слишком рано говорить об этом. Еще ничего не понятно и пока не знаю, когда наступит ясность по этому поводу», - приводит слова Гарсии Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Малком провел 33 матча, в которых забил девять мячей. В активе Калудинью 30 игр и десять забитых мячей.

За три тура до конца чемпионата России «Зенит» завоевал свой четвертый титул подряд.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Малком и Клаудинью могут покинуть «Зенит»
Агент футболистов не смог сказать что-либо по поводу их будущего
13.05.2022 22:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Петржела не уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в 29-м туре РПЛ
Встреча состоится 15 мая и пройдет в Москве.
13.05.2022 22:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов назвал фаворита в матче «Локомотив» – «Динамо»
В случае победы бело-голубые вернутся на второе место в РПЛ.
13.05.2022 21:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и вышел на второе место в РПЛ
Команда Владимира Федотова сместила с этой позиции московское «Динамо».
13.05.2022 21:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Червиченко объяснил, почему Зарема Салихова недовольна назначением Иванова на матч с «Зенитом»
Команды встретятся в центральном матче 29-го тура
13.05.2022 20:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бавария» нашла замену Левандовски в «Ливерпуле»
Ранее сообщалось, что поляк договорился о переходе в «Барселону».
13.05.2022 20:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Глава крымского футбола опроверг информацию о заявке «Севастополя» в РФС
Ранее клуб уже направлял одно обращение в союз
13.05.2022 20:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент «Баварии» заявил, что Левандовски останется в клубе как минимум до конца сезона-2022/23
Летом 2023 года польский футболист планирует покинуть немецкую команду в статусе свободного агента.
13.05.2022 19:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА досрочно стал чемпионом молодежной лиги
Команда Ролана Гусева выиграла титул второй год кряду.
13.05.2022 19:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой уверен в том, что «Спартак» не пропустит семь голов в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом»
Игра первого круга между командами завершилась крупным поражением красно-белых со счетом 1:7.
13.05.2022 18:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Первая медаль! «Сочи» на третий год в РПЛ взял минимум бронзу
В стартовом матче 29-го тура РПЛ команда Владимира Федотова не справилась с антифутболом нижегородцев (0:0), играя тайм в большинстве, но все равно продолжит борьбу за второе место с «Динамо».
Экс-тренер сборной России проиграл США, звезда Олимпиады Слафковски отдал два паса. ЧМХ-2022 стартовал!
В Финляндии прошли первые матчи 85-го чемпионат мира по хоккею, который пройдет без России из-за отстранения нашей сборной от международных турниров.
Петросян «проскочит», Акатьева «застрянет». Как на России скажется новый возрастной лимит в фигурном катании
В июне на конгрессе ISU возраст, с которого фигуристам разрешено выступать на «взрослых» международных соревнованиях, скорее всего, будет повышен с 15 лет до 17.
«Пусть Дума займется делом, а не людьми, которые хотят посмотреть футбол». Романцев — о матче «Спартак» — «Зенит» и Fan ID
Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о концовке сезона в РПЛ, предстоящем финале Кубка, стиле Паоло Ваноли и бойкоте болельщиков.
Отработал 9 миллионов долларов до последнего цента! Каким получился второй сезон Капризова в НХЛ
«Миннесота» проиграла серию первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луису» (2-4), а это значит, что в отпуск досрочно отправляется наш самый яркий по итогам чемпионата-2021/22 легионер НХЛ Кирилл Капризов.
От золотого дубля Черчесова до 130 миллионов Месси. Главные цифры футбольной недели
Самая интересная статистика из мира футбола последних дней.
Аргентинцу нужно победить судей. Расклад и лучшие ставки на бой Чарло — Кастаньо
В ночь на 15 мая в Карсоне состоится долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между хозяином ринга Джермеллом Чарло и аргентинцем Брайаном Кастаньо. «Плеймейкер» оценивает шансы.
29-й тур РПЛ с суперматчем «Спартак» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
13 - 15 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать девятом туре.
Поражение, подобное смерти. Как Александр Карелин не проигрывал 13 лет — и ушел побежденным
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе.
Тарасенко поставил шлагбаум Капризову, Кучеров остался в игре. Русские в Кубке Стэнли
Плей-офф НХЛ понес первую серьезную потерю: после шестого матча между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» из числа соискателей Кубка Стэнли выбыл Кирилл Капризов, которого отправил в досрочный отпуск Владимир Тарасенко (5:1 и 4-2 в серии).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика