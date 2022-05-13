Малком и Клаудинью могут покинуть «Зенит»

Агент бразильских футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудинью - Луис Фернандес Гарсия высказался по поводу их будущего в составе сине-бело-голубых.

«Останутся ли Малком и Клаудиньо в «Зените»? По-прежнему слишком рано говорить об этом. Еще ничего не понятно и пока не знаю, когда наступит ясность по этому поводу», - приводит слова Гарсии Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Малком провел 33 матча, в которых забил девять мячей. В активе Калудинью 30 игр и десять забитых мячей.

За три тура до конца чемпионата России «Зенит» завоевал свой четвертый титул подряд.