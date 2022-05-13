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«Барселона» вернулась к кандидатуре Альваро Мораты

Каталонский клуб может пригласить экс-игрока «Реала» на случай, если провалится сделка по трансферу Роберта Левандовски.
13 мая 2022 23:07
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, сделку могут провести в летнее межсезонье, однако, окончательное решение будет принято по итогам переговоров по трансферу форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что поляк согласился перебраться на «Камп Ноу», однако, в мюнхенском гранде подчеркнули, что футболист отработает договор, рассчитанный до 2023 года.

Что касается Мораты, то он принадлежит «Атлетико». В нынешнем сезоне испанец отыграл в составе «Ювентуса» 47 матчей, забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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