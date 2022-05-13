Роналду поприветствовал назначение Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от работы с новым главным тренером манкунианцев Эриком Тен Хагом.

«Мы рады и в предвкушении. Не только игроки, но и болельщики. Желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, в следующем сезоне мы завоюем трофеи», - приводит слова футболиста официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, Тен Хаг сменит Ральфа Рангника на тренерском мостике команды по окончании нынешнего сезона.

За два тура до окончания АПЛ «МЮ» с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице.