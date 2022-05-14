Аршавин - о «Сочи»: Большой успех для клуба, которому после переезда всего 4 года

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на то, что «Сочи» обеспечил медали РПЛ.

«Незапланированная осечка, но все равно большой успех для клуба, которому после переезда всего 4 года. Довольны, я думаю, будут и руководители, и игроки, и тренеры даже такому успеху», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

13 мая на стадионе «Фишт» в Сочи прошел матч 29-го тура РПЛ сезона-2021/22, в котором «Сочи» не сумел обыграть «Нижний Новгород» — 0:0.

«Сочи» с 53 очками поднялся на вторую строчку в таблице и гарантировал себе как минимум бронзовые медали. Команда Владимира Федотова, которая впервые в истории попала в призовую тройку Премьер-лиги, на одно очко опережает «Динамо», которое в этом туре сыграет с «Локомотивом».