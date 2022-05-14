В Госдуме считают, что футбол в кинотеатрах - отличная идея

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поддерживает идею показа спортивных событий в российских кинотеатрах.

«Тема с распространением футбола в кинотеатрах — отличная идея. Я считаю, что этот вариант нужно продвигать и в других видах спорта. Это популизирует спорт в общем, прибавляет публику. В том, что покупают билеты в кинотеатрах на футбол — не вижу ничего удивительного. Кинотеатры — более приятное и комфортнее место для просмотра спорта, чем бары. Надеюсь, они заменят бары, где так шумно. Большой экран, хороший звук и качества — это однозначные плюсы. Я за продвижение этой идеи в спорте», — цитирует Свищева «Спорт день за днем».