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«Истанбул Башакшехир» отказался от приобретения Агаларова

Ранее в турецкой команде опровергли слухи о возможном трансфере российского футболиста ближайшим летом.
14 мая 2022 12:15

«Истанбул Башакшехир» отказался от подписания нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее стало известно, что услуги 21-летнего футболиста были предложены клубу «Истанбул Башакшехир».

По данным Metaratings, турецкий клуб не устроила цена за футболиста. Руководство «Уфы» хочет выручить с продажи футболиста как минимум 3 млн евро, а также прописать различные бонусы, из-за которых сумма могла возрасти.

Напомним, что Агаларов стал игроком «Уфы» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 18 голов в 27 матчах. Его контракт истекает в конце декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.

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