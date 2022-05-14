«Истанбул Башакшехир» отказался от приобретения Агаларова

«Истанбул Башакшехир» отказался от подписания нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее стало известно, что услуги 21-летнего футболиста были предложены клубу «Истанбул Башакшехир».

По данным Metaratings, турецкий клуб не устроила цена за футболиста. Руководство «Уфы» хочет выручить с продажи футболиста как минимум 3 млн евро, а также прописать различные бонусы, из-за которых сумма могла возрасти.

Напомним, что Агаларов стал игроком «Уфы» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 18 голов в 27 матчах. Его контракт истекает в конце декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.