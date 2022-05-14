Шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон высказалась об отстранении российских лыжников от участия в международных стартах.

«Понятно, что их жаль в человеческом и спортивном плане, но в то же время это может быть способом мира повлиять на происходящее. Это единственный способ повлиять на Россию как нацию, и это будет для них чем-то плохим.

Это наш способ продемонстрировать нашу позицию против России. Конечно, лыжники пострадали, но это единственное, что мы можем сделать», — заявила Карлссон в интервью SLA.

В марте Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов.