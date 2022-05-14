Самюэль Жиго: Порой Тедеско был просто безумен

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским все было очень грустно. К тому же все вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно. Меня сразу отвезли в Тарасовку, там впервые встретился с Массимо Каррерой. В первые дни мне помогали освоиться Зе Луиш и другие легионеры, капитан Глушаков, а также Ещенко со своим неповторимым английским. И только спустя некоторое время», — приводит слова Жиго официальный сайт «Спартака».