Никита Симонян: Валентина Яшина такая же великая, как Лев Яшин

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян прокомментировал информацию о смерти Валентины Яшиной, вдовы чемпиона Европы, олимпийского чемпиона и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

«Звездой первой величины был, есть и будет — Лев Иванович. А его супруга имеет самое прямое отношение к этому. Валентина Тимофеевна такая же великая. Понимаете, великая!», - приводит слова Симоняна Sport24.

Причины и обстоятельства смерти супруги знаменитого голкипера не называются.

Добавим, что Валентина Яшина вышла замуж за футболиста 31 декабря 1954 года и прожила с ним вплоть до его смерти 20 марта 1990 года. У пары в совместной жизни родились две дочери.