Ривалдо: Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо отреагировал на трансфер нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити».

«Его скорость, игра в завершении атак и мощный удар отлично сочетаются с английским футболом. Думаю, Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ и, следовательно, будет серьезно претендовать на «Золотой мяч», - приводит слова Ривалдо Sportmediaset.

Напомним, 21-летний норвежец был интересен многим грандам Европы, в том числе «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».

Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро и начнет выступать за «горожан» в следующем сезоне. К слову, в нынешней кампании нападающий отыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.