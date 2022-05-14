Генич дал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» в 29-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал комментарий перед матчем 29-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

Напомним, встреча состоится сегодня, 14 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

«По мне, здесь явный фаворит – московское «Динамо». Даже если не брать позиции в турнирной таблице и тот факт, что «Сочи» может обойти бело-голубых, «Динамо» на данный момент выглядит интереснее «Локомотива». Серию из трех поражений динамовцы в этом матче должны прервать. Желательно выиграть, чтобы все решалось в последнем туре в очном противостоянии «Динамо» и «Сочи», – сказал Генич для «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги бело-голубы занимают третье место в чемпионате России, набрав 52 очка. «Локомотив» расположился на шестой строчке, добыв 44 очка.

К слову, в случае победы «Динамо» вернется на второе место, сместив с этой позиции «Сочи».