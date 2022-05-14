Каррера – о матче с «Зенитом»: «Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался перед матчем против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

Напомним, встреча состоится 15 мая и пройдет на домашней арене красно-белых.

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает все, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», – сказал итальянец «Чемпионату».

В нынешнем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ. Что касается москвичей, то команда Паоло Ваноли занимает девятую строчку, набрав 37 баллов.