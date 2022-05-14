Дюков заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Хачатурянца

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу появившейся новости о том, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свою должность по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист хочет уйти с поста президента организации по собственному желанию. При этом Хачатурянц намерен продолжить свою работу в российском судействе.

«Мне об этом ничего неизвестно, а слухи я не комментирую. Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ», - приводит слова Дюкова Sportt24.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалист был утвержден в должности, подписав контракт на пять лет.