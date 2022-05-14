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«Ростов» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Туром ранее донской клуб сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а команда Сергея Юрана проиграла «Зениту» (0:1).
14 мая 2022 15:39
автор: Артур Гичунцев

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 29-го тура чемпионата России.

Напомним, встреча пройдет на домашней арене южан и начнется в 16.30 по Москве.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Валерия Карпина занимает 10-е место, набрав 35 очков. «Химки» расположились на 12-й позиции. В их активе 29 баллов.

источник: «Советский спорт»
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