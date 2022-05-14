«Ростов» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Блахович за 5,5 и быстрые разборки Халка с Суперменом. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 54

В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, в главном бою которого бывший чемпион полутяжелого веса Ян Блахович побьется с Александром Ракичем. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.