Хави - о Левандовски: Возраст не важен. Сделает ли игрок «Барселону» лучше - вот что важно

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на возможное подписание нападающего «Баварии Роберта Левандовски.

Ранее появилась информация, что польский футболист не намерен продлевать действующий контракт с мюнхенцами, рассчитанный до лета 2023 года.

«Левандовски 33 года? Я подписал Дани Алвеса, когда ему было 38. Дело не в возрасте, а в игре. Футболисты так серьезно следят за собой, с каждым годом они становятся все более профессиональными», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 373 матча, забил 343 гола и отдал 72 результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.