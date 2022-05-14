Гол Агаларова помог «Уфе» победить «Арсенал» в РПЛ

В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле оказалась сильнее тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

В составе победителей отличились Дмитрий Кабутов (13-я минута) и Дмитрий Кабутов (75-я).

Гости ответили забитым голом в исполнении Кингс Кангва (25-я).

Отметим, что туляки с 72-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Эванс Кангва.

Таким образом, «Уфа» с 27 очками осталась на 15-й позиции турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Уфа» отправится в гости к казанскому «Рубину», а «Арсенал» примет дома «Урал». Обе встречи состоятся 21 мая.