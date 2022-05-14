Руководство «Баварии» объявило, что Левандовски хочет уйти из команды

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что нападающий команды Роберт Левандовски хочет покинуть клуб.

«Я разговаривал с Левой. Во время беседы он проинформировал меня о том, что не хочет принимать наше предложение продлить контракт и что он хочет покинуть клуб.

Он сказал, что хочет попробовать что-то новое, но наша позиция не изменилась. У Левы контракт до 30 июня 2023 года. Это факт», - приводит слова Салихамиджича Sky Sports.

Соглашение форварда истекает летом 2023 года. Напомним, что за полгода до истечения срока договора футболист имеет право начинать вести переговоры с другими командами.

В текущем сезоне Левандовски провел 45 матчей, в которых забил 49 мячей и сделал семь голевых передач.

«Бавария» в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии, став рекордсменом по этому показателю, однако не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу».