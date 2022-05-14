Газизов заявил, что «Уфа» заслуженно обыграла «Арсенала»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча против тульского «Арсенала».

«Матч получился очень эмоциональный. По качеству игры мы были лучше и заслуженно победили. Что касается следующего матча с «Рубином», то для нас сейчас нет разницы, с кем и как играть. Красок добавляет то, что это будет татаро-башкирское дерби. Битва двух республик добавляет дополнительный подтекст матчу. У нас нет выхода, нас устроит только победа. Надежда остается, это самый важный фактор», - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, встреча 29-го тура между «Уфой» и «Арсеналом» завершилась со счетом 2:1 в пользу башкирской команды. Таким образом, туляки стали первым клубом, покинувшим РПЛ по итогам сезона. Уфимцы с 27 очками делят 15-е место с екатеринбургским «Уралом», однако у команды Игоря Шалимова есть игра в запасе.