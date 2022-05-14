«Локомотив» – «Динамо». Захарян вновь вывел бело-голубых вперед – 2:1

Футболисты «Динамо» вышли вперед в матче 29-го тура российской премьер-лиги, который проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

Счет в матче на 9-й минуте игры открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов, воспользовавшись ошибкой голкипера железнодорожников Маринато Гилерме. На 29-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай восстановил равенство, головой замкнув подачу НаираТикнизяна с углового. Однако спустя несколько минут полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мощным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел гостей вперед.

Добавим, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет 2:1 в пользу «Динамо».