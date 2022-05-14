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«Локомотив» – «Динамо». Фомин увеличил преимущество бело-голубых – 3:1

В субботу, 14 мая, в Москве проходит встреча чемпионата России между московскими командами «Локомотив» и «Динамо».
14 мая 2022 17:14
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Динамо» обыгрывают «Локомотив» в матче 29-го тура российской премьер-лиги, который проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

Счет в матче на 9-й минуте игры открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов, воспользовавшись ошибкой голкипера железнодорожников Маринато Гилерме. На 29-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай восстановил равенство, головой замкнув подачу НаираТикнизяна с углового. Однако спустя шесть минут полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мощным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел гостей вперед. На 38-й минуте хавбек динамовцев Даниил Фомин точным ударом с 11-метровой отметки увеличил преимущество своей команды.

Добавим, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет 3:1 в пользу «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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