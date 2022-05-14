«Посмотрим, что будет дальше». Божович извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 29-го тура, в котором его команда проиграла «Уфе».

«Итог сегодняшнего матча, думаю, закономерен, после удаления Кангвы у нас были очень маленькие шансы. Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после - уже нет.

Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова специалиста телеканал «Матч Премьер».

Напомним, встреча 29-го тура между «Уфой» и «Арсеналом» завершилась со счетом 2:1 в пользу башкирской команды. Таким образом, туляки стали первым клубом, покинувшим РПЛ по итогам сезона. Уфимцы с 27 очками делят 15-е место с екатеринбургским «Уралом», однако у команды Игоря Шалимова есть игра в запасе.