«Локомотив» – «Динамо». Кухта сократил отставание железнодорожников – 2:3

Бело-голубые обыгрывают железнодорожников после первого тайма гостевого матча 29-го тура российской премьер-лиги, который проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

Счет в матче на 9-й минуте игры открыл форвард «Динамо» Федор Смолов, воспользовавшись ошибкой вратаря железнодорожников Маринато Гилерме. На 29-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай восстановил равенство, головой замкнув подачу с углового.

Однако спустя всего шесть минут полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мощным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел бело-голуюых вперед. На 38-й минуте хавбек динамовцев Даниил Фомин точным ударом с 11-метровой отметки увеличил преимущество своей команды.

На 64-й минуте нападающий железнодорожников Ян Кухта сократил отставание в счете, убежав «один на один» с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным и уверенно отправив мяч левый нижний угол.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет 3:2 в пользу «Динамо».