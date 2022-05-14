«Динамо» упустило победу над «Локомотивом», но сохранило второе место

Московские «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, проходившая, в Черкизово, завершилась со счетом 3:3. В составе железнодорожников отличились Тин Едвай, Ян Кухта и Гирано Керк. Бело-голубые ответили точными ударами Федора Смолова, Даниила Фомина, реализовавшего пенальти, и Арсена Захаряна.

После первого тайма подопечные Сандро Шварца выигрывали 3:1, однако дважды пропустили после перерыва.

Таким образом, «Динамо» набрало 53 очка и вернулось на вторую строчку, обойдя «Сочи» по дополнительным показателям. В последнем туре команды разыграют серебряные награды в очном противостоянии 21 мая в Москве.

«Локомотив» с 45 очками остался шестым. В заключительном матче чемпионата команда Заура Хапова также 21 числа на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

РПЛ

29-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 3:3 (1:3)

Голы: Едвай, 28; Кухта, 65; Керк, 72 - Смолов, 9; Захарян, 33; Фомин, 38 (с пенальти).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук (Кухта, 59), Магкеев, Тикнизян, Карпукас (Баринов, 69), Бека Бека, Керк (Рыбчинский, 90), Камано (Изидор, 60).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 80), Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой (Сазонов, 90), Захарян, Шиманьски, Смолов (Тюкавин, 76), Н'Жи (Гладышев, 80).

Предупреждения: Едвай, 37; Живоглядов, 74 - Фомин, 46; Скопинцев, 56.